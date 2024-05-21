قصواء الخلالي: الاحتلال الإسرائيلي «بيرمي بلاه على مصر».. وقادرون على فرض رؤيتنا

قالت الإعلامية قصواء الخلالي، إن الاحتلال الإسرائيلي يواصل أكاذيبه وادعاءاته على مصر، مضيفة: «الكيان الصهيوني بيرمي بلاه على مصر».

أشارت خلال تقديمها برنامج «في المساء مع قصواء» المذاع على قناة «cbc»، إلى ان مصدر رفيع المستوى كذب إسرائيل وادعاءاتها، وأكد ثبات الموقف المصري تجاه العدوان الإسرائيلي منذ اللحظة الأولى، إذ يضع الأمن القومي المصري وحقوق الشعب الفلسطيني في مقدمة أولوياته، مشيرة إلى أن الكيان الصهيوني ينتهك كل المواثيق الدولية ويضرب بها عرض الحائط، مشيرة إلى أن الدولة المصرية في وضع دقيق، والعالم يثق في خطاها.

ولفتت إلى أن الدولة المصرية مستعدة بشكل كامل للدفاع عن الأمن القومي المصري، وجاهزة على كل الأصعدة، وقادرة على فرض رؤيتها، وكل السيناريوهات متاحة لتحقيق ذلك.