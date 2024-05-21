عضو بـ«النواب»: لا يمكن لأحد أن ينكر دور مصر تجاه القضية الفلسطينية

قال النائب مدحت الكمار، عضو لجنة القيم بمجلس النواب، إنه لا يمكن لأحد أن ينكر أو يتغافل عن دور مصر تجاه القضية الفلسطينية، موضحا أن الدولة لعبت دورا مهما منذ الحرب على غزة، وقبل ذلك، إذ تعتبر القضية الفلسطينية قضيتها الأولى.

دور مصر المحوري في غزة

وأشار في بيان صحفي، إلى أن إسرائيل تتبع سياسة حافة الهاوية والضغط، لكن هذا لن يجدي، ولا بد من العودة للتسوية والمفاوضات، موضحا أن استمرار‭ ‬العمليات‭ ‬العسكرية في رفح الفلسطينية‭ ‬يعيق‭ ‬العمل‭ ‬الإنساني،‭ ‬وهذا‭ ‬لا‭ ‬ينفي‭ ‬مسؤولية‭ ‬دولة‭ ‬الاحتلال‭ ‬في‭ ‬توفير‭ ‬المساعدات‭ ‬الإنسانية‭ ‬للشعب‭ ‬الفلسطيني.

ضرورة إدخال المساعدات

وأضاف أن جرائم الاحتلال الإسرائيلي على مرأى ومسمع من العالم كله، ولا بد لمجلس الأمن والمجتمع الدولي أن يضغط لإجبارها على وقف الحرب، وإدخال المساعدات الإنسانية.