تفسير حلم سقوط العزباء من مكان مرتفع.. نجاحات أم مصائب؟

ترى العديد من الفتيات العازبات في منامهن أنهن يسقطن من مكان عالي أو مرتفع، ما يجعلهن يشعرن بالصدمة لدرجة استيقاظ بعضهن في الحال ظنًا منهن أنهن سقطن بالفعل في الحقيقة، ولأنه من الأحلام الشائعة التي تبحث الكثير من الفتيات عن تفسيرًا لها، نتناول في التقرير التالي تفسير حلم السقوط من مكان عال للفتاة العزباء بحسب ما ذكره ابن سيرين في كتابه تفسير الأحلام.

تفسير حلم سقوط العزباء من مكان عال

يرى ابن سيرين، أن رؤية السقوط من مكان مرتفع في الحلم، يدل أن الرائية تملؤها مشاعر من القلق والخوف من الفشل بخصوص أمر هام، أو أن الفتاة مُقبلة على الانتقال لمرحلة جديدة في حياتها ربما تكون من وظيفة إلى أخرى أو السفر من مكان إلى آخر.

وإذا رأت الفتاة العزباء نفسها تسقط في مكان جميل مثل المسجد، فيدل ذلك على تمام الأمور والتوبة وترك الذنوب والمعاصي، أما إذا رأت أنها تسقط في مكان غير معروف فيدل ذلك على الانتقال من مكان لمكان أفضل منه، وفي حالة رأت الفتاة العزباء نفسها تسقط من السلم فتلك إشارة على بعض المصاعب في الحياة والتعب في الوصول للأهداف والطموحات.

وفي حال رأت الفتاة العزباء نفسها تسقط ويحدث لها مكروه كالكسر، فيدل الحلم على البلاء والمصائب التي تلاحقها، ومن الممكن أن يدل الحلم كذلك على ضعف الدين وارتكاب الذنوب والمعاصي.

تفسير حلم نجاة العزباء من السقوط

ويدل نجاة الفتاة العزباء من السقوط وعدم حدوث مكره لها إلى تحسن الأحوال واستقرار المعيشة والتخلص من الكثير من المشاكل والصعاب، كما يدل على أن الفتاة كانت تمر بالكثير من الأحزان في حياتها ولكنها ستنجو منها.