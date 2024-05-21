«تموين الدقهلية»: ارتفاع المورد من القمح لـ260 ألف طن

أعلن السيد دايرة وكيل وزارة التموين بمحافظة الدقهلية، عن ارتفاع معدل توريد القمح المحلي إلى 260 ألف طن حتى اليوم، بعد أن بدأ التوريد في منتصف شهر أبريل الماضي، في أكثر من 36 صومعة وموقعا تخزينيا.

توريد القمح في الدقهلية

وأوضح أن عملية توريد القمح تأتي بناء على توجيهات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، ببدء فتح نقاط استلام القمح لاستقبال القمح المحلي موسم 2024، مع تجهيز غرفة عمليات داخل المديرية لمتابعة عملية التوريد.

وأكد سعي كل العاملين في مواقع التخزين والصوامع والشون إلى تسهيل الإجراءات على المواطنين والمزارعين عند توريد القمح، بداية من مرحلة الفرز لمعرفة درجة النقاوة حتى التفريغ في المواقع.

ارتفاع معدل توريد القمح بالدقهلية

وأوضح أنه تم توريد كميات كبيرة من القمح حتى الآن كما يلي:

- 247675 طنا و420 كيلو قمح بجميع المواقع التخزينية بالمحافظة

- توريد 10951 طنا و856 كيلو خارج المحافظة من أقماح المحافظة

- 1528 طنا و263 كيلو من أقماح محلية لإنتاج التقاوي، ليكون إجمالي ما تم توريده لصالح شركات تسويق القمح بالمواقع التخزينية 260156 طنا و263 كيلو.