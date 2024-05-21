وكيل «تموين الفيوم»: ارتفاع كميات توريد القمح إلى 133 ألف طن

كشف المهندس السيد حرزالله وكيل وزارة التموين بمحافظة الفيوم، عن أن إجمالي ما جرى توريده من القمح إلى الصوامع التابعة لوزارة التموين، منذ بدء موسم الحصاد في 15 أبريل الماضي، بلغ 133 ألف طن، بعد مرور نحو 40 يومًا من بدء التوريد.

موسم توريد القمح 2024

وأضاف لـ«الوطن»، أنّ المستهدف توريد 230 ألف طن من محصول القمح لموسم 2024 على مستوى محافظة الفيوم، مُبينًا أنّ إجمالي الكمية المنزرعة بمحصول القمح بلغ نحو 172 ألف فدان.

مواعيد توريد القمح في الصوامع

وفي بيان سابق، أعلنت وزارة التموين، مواعيد عمل الصوامع طوال موسم التوريد تبدأ من الساعة 8 صباحا وتستمر حتى 8 مساء كل يوم، طوال الأسبوع، وفي العطلات الرسمية، وذلك بسبب الإقبال على التوريد.

سعر توريد القمح لموسم 2024

سجل سعر توريد القمح لموسم 2024 زيادة بمقدار 500 جنيه مقارنةً بالعام الماضي، إذ سجل سعر إردب القمح نحو 2000 جنيه لأعلى درجة نقاوة، و1950 لدرجة نقاوة متوسطة، و1900 جنيه للأقل درجة نقاوة.

آخر موعد لموسم توريد القمح

وبحسب وزارة التموين، فإنّ آخر موعد لتوريد القمح 2024 يوافق منتصف شهر أغسطس المُقبل، إذ تغلق الصوامع أبوابها، حتى بداية الموسم المقبل في أبريل 2025.