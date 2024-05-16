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ارتفاع حصيلة توريد القمح المحلي إلى 253 ألف طن بالدقهلية

كتب:

آية حسنين
11:00 م | الخميس 16 مايو 2024
توريد القمح

توريد القمح

أعلن السيد دايرة وكيل وزارة التموين بمحافظة الدقهلية، عن ارتفاع المورد من القمح المحلي موسم 2024 إلى  253 ألف طن حتى اليوم منذ بداية التوريد على مختلف الصوامع ومواقع التخزين في كل الإدارات بالدقهلية.

توريد القمح بالدقهلية

وأوضح دايرة في بيان، أن توريد القمح جاء بناءً على توجيهات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، بفتح نقاط استلام القمح لاستقبال القمح المحلي موسم 2024.

ارتفاع معدل توريد القمح ل253 ألف طن بالدقهلية

وأضاف أن توريد القمح في الدقهلية جاء كالآتي:

- 2341025 طنا و558 كجم قمح بجميع المواقع التخزينية بالمحافظة

- توريد 10951 طنا و856 كجم خارج المحافظة من أقماح المحافظة.

-  توريد 1343 طنا و796 كجم الأقماح المحلية لإنتاج التقاوي

ليكون إجمالي ما جرى توريده لصالح شركات تسويق القمح بالمواقع التخزينية نحو 253321 طنا و21 جم قمح.

سعر أدرب القمح في الدقهلية

وأشار إلى أنه جرى تحديد أسعار شراء القمح موسم 2024 لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية سعر الأردب نقاوة 23.5 بـ 2000 جنيه، والأردب درجة نقاوة 23 بـ 1950 جنيها، والأردب درجة نقاوة 22.50 بـ 1900 جنيه على أن تكون خالية من الإصابة الحشرية والرمل والزلط ولا تقل عن درجة نظافة 22.5 قيراط.

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بقلم آية حسنين