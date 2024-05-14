«التموين»: وصول نسب توريد القمح في مواقع الاستلام إلى 2.4 مليون طن

أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن نسب توريد القمح ارتفعت بمواقع الاستلام سواء بالصوامع أو الهناجر أو البناكر وصلت إلى 2 مليون و400 ألف طن قمح حتي الآن من مستهدف 3.5 مليون طن، مضيفًا أن الوزارة جهزت 450 نقطة استلام متنوعة ما بين صوامع وبناكر وهناجر لاستيعاب الكميات المستهدفة والموردة بعد رفع الدولة سعر توريد الاردب لـ2000 جنيها.

سداد المستحقات يتم بحد أقصي 48 ساعة من التوريد

وأشار وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى أنّ سداد المستحقات يتم بحد أقصي 48 ساعة من التوريد، مضيفا أنه وجه مديري مديريات التموين بالمحافظات بتسهيل علميات التوريد وحل أي مشكلات لحظة بلحظة وتذليل أي عقبات تواجة المزارعين والموردين عند التوريد.

زيادة عمليات التوريد

وأكد أحمد كمال معاون الوزير لشؤون المشروعات والإعلام، أنّ غرفة العلميات المركزية التي يترأسها الدكتورعلي المصيلحي وزير التموين، لم تتلقّ أي شكاوي حتي الان مضيفًا انه يتم رفع التقارير لحظيا إلى الدكتور الوزير، وأشار معاون الوزير لشئون المشروعات والاعلام أن رفع سعر التوريد هذا العام كان مشجعاً للمزارع وساهم في زيادة عمليات التوريد مقارنه بالعام الماضي.

وأشارت مديريات التموين في المحافظات إلى أنّ نسبة النقاوة ارتفعت هذا العام، ما ساهم في حصول الموردين والمزارعين على درجات النقاوة 23.5 بسعر 2000 جنيها للإدرب.