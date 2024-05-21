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النيابة الإدارية تحقق في حادثة سقوط ميكروباص من معدية أبو غالب

كتب:

حسن سمير
10:17 م | الثلاثاء 21 مايو 2024
حادث معدية ابو غالب

حادث معدية ابو غالب

أمر المستشار حافظ عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة واقعة سقوط سيارة «ميكروباص» من أعلى معدية أبو غالب الوسطى بمنطقة منشأة القناطر بمحافظة الجيزة، مخلفًا عددًا من الضحايا والمصابين، إلى التحقيق العاجل.

وكلّف المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات برئاسة المستشار الدكتور عبدالله قنديل، مدير المكتب، بسرعة مباشرة التحقيقات في الحادث، والوقوف على مدى سلامة وصلاحية التراخيص الممنوحة للمعدية، وتوافر اشتراطات الأمن والسلامة بها، مع عرض نتائج التحقيقات على سيادته فور الانتهاء منها.

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