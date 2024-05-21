حياة كريمة: صرف تعويضات لأهالي الضحايا والمصابين في حادث معدية أبوغالب

نعت مؤسسة «حياة كريمة» ببالغ الحزن والأسى ضحايا الحادث المؤسف الذي وقع في معدية أبوغالب، على جانبي الرياح البحيري.

وقالت مؤسسة «حياة كريمة» إن هذا الحادث تسبب في أن نفقد أرواحًا بريئة.

وعبرت مؤسسة حياة كريمة عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي عن تعازيها الصادقة لأسر الضحايا وأحبائهم في هذا الوقت العصيب، سائلين الله أن يلهمهم الصبر والسلوان.

وأكدت مؤسسة حياة كريمة ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم تكرار مثل هذه الكوارث في المستقبل.

ولفتت إلى أهمية تعزيز إجراءات السلامة والتأكد من تطبيقها بدقة في الأماكن ذات الخطورة المحتملة، لضمان سلامة الجميع.

دعم لأسر الضحايا

أكدت حياة كريمة عن تقديم كل أشكال الدعم لأهالي ضحايا الحادث وكذا المتضريين والمصابين.

أوضحت عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، صرف تعويضات مادية 50 ألف جنيه لكل أسرة من أهالي المتوفين، و25 ألف جنيه تعويضات تصرف لكل أسرة مصاب.