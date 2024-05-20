«حياة كريمة» تقدم مراجعات نهائية لطلاب الثانوية العامة في المنيا

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالمنيا سير العمل في مبادرة القوافل التعليمية المجانية للمراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، على مستوى مراكز المحافظة.

جاء ذلك تحت رعاية اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، وبالتعاون بين مؤسسة حياة كريمة ووزارة التربية والتعليم.

تخفيف الأعباء عن أولياء الأمور

وأكد حمدى مصطفى وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا أن مبادرة القوافل التعليمية تهدف إلى دعم طلاب المحافظة، وتخفيف الأعباء عن أولياء الأمور والطلاب من خلال تقديم خدمة تعليمية مجانية لطلاب الثانوية العامة.

الوصول لجميع الطلاب

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنيا إلى أن القافلة تشمل مجموعة متميزة من الموجهين الأوائل والمعلمين المتميزين وذوي الخبرات في جميع المواد الدراسية، بهدف الوصول إلى جميع الطلاب، لتحقيق أكبر استفادة ممكنة وتخفيف العبء المادي عن كاهل أولياء الأمور.