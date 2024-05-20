«تقدر في 10 أيام».. «حياة كريمة» تقدم نصائح لطلاب الثانوية العامة

قدّمت مؤسسة حياة كريمة لطلاب الثانوية العامة، الدعم النفسي اللازم لهم قبل انطلاق ماراثون الامتحانات، وذلك في إطار مبادرة تقدر في 10 أيّام.

حياة كريمة تقدم نصائح للتغلب على التوتر والقلق

وأوضحت حياة كريمة أن أولى جلسات الدعم النفسي، ستبدأ غدًا، الثلاثاء، وذلك عبر تطبيق «زووم»، لكل طلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور، لافتة إلى أن الجلسة الأولى ستتضمن الحديث عن عادات المذاكرة، والطرق الصحيحة للمذاكرة، بالإضافة إلى طريقة التحضير للامتحانات.

وأشارت المؤسسة إلى إمكانية تلقي الاستفسارات خلال يومي الأحد والثلاثاء من كل أسبوع من الساعة 6-8 مساءً، مشيرة إلى أن النصائح يقدمها مجموعة من المتخصصين لمساعدة الطلاب على التخلص من التوتر والقلق من الامتحانات، وموضحة أن رابط «الزووم» للجلسة وكافة التنويهات التي تخص مبادرة «تقدر في 10 أيام»، متاحة من خلال الصفحة الرسمية لمؤسسة حياة كريمة، أو من خلال مجموعة التليجرام الخاصة بالمبادرة: (اضغط هنا).

وأكّدت حياة كريمة أن خدمات الدعم النفسي مقدمة مجانًا من المؤسسة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، وجامعة القاهرة، ومستشفى القصر العيني، ومؤسسة فاهم للدعم النفسي.