مؤسسة «حياة كريمة» تطلق مبادرة «We Support» لدعم طلاب جامعة بني سويف

عرضت قناة «إكسترا نيوز»، مقطع فيديو لإطلاق مؤسسة «حياة كريمة» مبادرة «We Support» بجامعة بني سويف، استمرارًا لتفعيل هذه المبادرة التي تقدم الدعم للطلاب وإرشادهم إلى كيفية التعامل مع فترة الامتحانات وسهولة اجتيازها.

مبادرة «We Support»

مبادرة «We Support» تستهدف الجامعات المصرية المختلفة، حرصًا على بناء شخصية الطلاب وتنمية الوعي القومي لديهم، كأحد السبل للارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، من خلال نشر ثقافة العمل التطوعي.

دعم الفئات الأكثر احتياجًا

ومن جانبه، أكد أمير ناجح أحد المستفيدين من المبادرة، أن «حياة كريمة» تقوم بدور كبير جدًا في دعم الفئات الأكثر احتياجًا، موضحًا أن حياة كريمة تناولت المواطن ومبادرة «We Support» مهمة وتقدم الدعم للطلاب وتساند الجميع.

وأوضحت إحدى المستفيدات من المبادرة، أنها مهمة وتساهم في تثقيف الطلاب، وجرى النقاش حولها في مشروع تخرجهم بكلية الإعلام جامعة بني سويف.