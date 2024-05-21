ضياء رشوان: نرفض تصفية القضية الفلسطينية.. وأمننا القومي خط أحمر

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن المصدر رفيع المستوى يعيد التكرار وبوضوح ما دأبت عليه مصر منذ بداية الحرب العدوانية على قطاع غزة، وهو الربط بين أمرين الأمن القومي المصري والحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني، والأمرين منصوص عليهما في هذا التصريح.

أمن مصر القومي خط أحمر

وأضاف «رشوان»، خلال لقاء ببرنامج «حديث الأخبار»، المُذاع على قناة «إكسترا نيوز»، وتقدمه الإعلامية ريهام السهلي، أنَّ هذا الكلام طرح في بداية الأزمة على لسان رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة في الأكاديمية العسكرية وربط بين الأمرين، وقال إن أمن مصر القومي لا يمس وموضوع التهجير يمس الأمن القومي وهذا خط أحمر، وأن هذا يعني تصفية القضية الفلسطينية وهذا خط أحمر آخر.

تل أبيب اعتادت على العدوان

وأشار إلى أن حديث اليوم الذي يعاد ويقال ويتكرر، يأتي في إطار إن كل السيناريوهات لدى مصر موجودة، فالقاهرة مدركة جيدا منذ أول دقيقة أن إسرائيل في موجة عدوانية هي الأعلى منذ نشأتها؛ فتل أبيب اعتادت على العدوان، وهذا أمر مؤكد، لكن موجة عدوانية طويلة الأمد وعميقة الاتجاه تعد هذه المرة الأولى.