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عضو بـ«النواب»: حادث معدية أبوغالب أثبت التقصير الرقابي على أرض الواقع

كتب:

منى صلاح
11:01 م | الثلاثاء 21 مايو 2024
النائب إيهاب منصور

النائب إيهاب منصور

أعرب النائب إيهاب منصور عضو مجلي النواب، عن حزنه الشديد بسبب انقلاب سيارة ميكروباص من أعلى معدية أبوغالب، في نهر النيل، في محافظة الجيزة، ونجم عنه وفاة 11 شخصا.

وتابع خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «في المساء مع قصواء»، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، والمُذاع على قناة «cbc»، أنَّ ضعف الرقابة سبب تكرار حوادث المعديات.

وأكمل: «لا بد من انتقاد المخطئين وعدم السكوت على الأخطاء في ظل تكرار الحوادث المتعلقة بالمعديات».

أضاف أن حادث معدية أبوغالب أظهر تقصيراً رقابياً على أرض الواقع، مختتما: «نحتاج لمراجعة حالة كل المعديات وسيجري استخدام أدوات رقابية في هذا الشأن لمنع تكراره».

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