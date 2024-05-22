دبلوماسي سابق: اليمين الإسرائيلي خطط لاستدراج إيران لكسب تعاطف شعبي عالمي

قال السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن عملية إفشال ضغوط الإدارة الأمريكية على إسرائيل، هدف رئيسي لليمين الإسرائيلي المتطرف في هذه المرحلة، وظهر ذلك في محاولات الاحتلال الإسرائيلي استدراج إيران لعمليات عنف يستطيع من خلالها كسب تعاطف شعبي حول العالم مرة أخرى.

وأضاف حجازي، خلال لقائه مع الإعلامي محمد الباز، ببرنامج «الشاهد»، الذي يبث عبر قناة إكسترا نيوز، أن اليمين الإسرائيلي كان يستهدف استدراج المشهد لعنف جديد يقوده لشهر نوفمبر لحين الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة، حتى تأتي إدارة من يمينيون متشددون يساندون اليمين الإسرائيلي في مخططاته، وبالتالي، استخدمت إسرائيل الورقة الإيرانية من خلال ضرب قنصليتها في سوريا.

وتابع: الرئيس الأمريكي جو بايدن بادر وخاطب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فجر يوم ما قررت إسرائيل الدخول إلى ساحة المعركة، وحذره من أن الحرب مع إيران ليست قرارا إسرائيليا؛ لأن هناك أزمة طاقة عالمية بالتزامن مع الحرب الروسية الأوكرانية، وارتفاع أسعار النفط والغاز الروسي، حيث ترفض الولايات المتحدة الأمريكية بشكل قاطع اشتعال الأوضاع بشكل أكبر من ذلك.