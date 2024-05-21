أسامة كمال: قرار الجنائية الدولية بشأن قادة إسرائيل وحماس لا يخالف شرع أمريكا

أكد الإعلامي أسامة كمال، أن المحكمة الجنائية الدولية وضعت نفسها في موقف العاجز وعديم الفائدة، موضحًا أن الغرب يتحدث عن أن الجنائية الدولية من أجل الأفارقة وبوتين فقط، والأفارقة اشتكوا من هذا في وقت سابق، مشددًا على أن هناك لجنة من الخبراء المستقلين أعلنت أنها تدعم الجنائية الدولية وأنها خطوة تاريخية لضحايا الصراع.

رد فعل جو بايدن

وشدد «كمال»، خلال تقديم برنامج «مساء DMC»، المُذاع عبر شاشة «DMC»، على أن الجنائية الدولية لا تصدر أوامر إلا بحق الأفارقة فقط، مؤكدًا أن أمل كلوني الناشطة الإنجليزية، أعلنت دعمها لقرارات الجنائية الدولية بشأن قادة إسرائيل، متابعًا: «نسيت أمس أن أتطرق خلال حديثي عن ردود أفعال القادة الإسرائيليين أن أذكر رد جو بايدن الصهيوني من غير ما يكون يهودي»، والذي صرح بأن قرار مدعي الجنائية الدولية شائن ولا يجب المساوة بين الموقف الإسرائيلي وموقف حركة حماس.

وأشار إلى أنه لا يجب أن نساوي بين هجوم استمر ساعات بحرب إبادة جماعية استمرت لـ8 شهور ومستمرة حتى الآن، ولا نساوي هجوم نتيجته عشرات الضحايا بحرب كانت سببًا في آلاف الضحايا، ولا يجب أن نساوى بين ضحايا تم دفنهم في مقابر عائلاتهم وضحايا دفنوا في مقابر جماعية ولم يتم احترام حرمة موتهم وتم نهش قبورهم.

الدعم الأمريكي لإسرائيل ثابت

وشدد على أن تصريحات بايدن تجعلنا نتأكد أنه يفتش عن صهيونيته وكلام بايدن متفق مع موقفه، والذي يؤكد أن الدعم الأمريكي لإسرائيل ثابت ومستمر وهناك تنسيق مع تل أبيب للقضاء على حماس، مؤكدًا أن أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي يردد تصريحات ضرورة وقف إطلاق النار دون أي جهود حقيقية لتطبيقه، متابعًا: كريم خان مدعي عام الجنائية الدولية أصدر بيان محكمة العدل الدولية بما لا يخالف شرع أمريكا.