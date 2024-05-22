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هل تطبق السنة التأسيسية بعد الثانوية العامة 2024.. ماذا قال الأعلى للجامعات؟

يجبب

كتب:

أحمد أبوضيف
01:36 ص | الأربعاء 22 مايو 2024
المجلس الأعلى للجامعات

المجلس الأعلى للجامعات

كشفت مصادر بوزراة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات، حقيقة تطيبق السنة التمهيدية «التأسيسية» بعد الثانوية العامة 2024، للطلاب الراغبين في الالتحاق بتخصصات معينة للعام الدارسي الجديد، موضحة أن المشروع حتى الآن قيد الدراسة من قبل اللجان المختصة، ولم يتخذ به قرار حتى الآن.

السنة التأسيسية طور الدراسة 

أوضحت مصادر بـ«التعليم العالي والبحث العلمي»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن مشروع السنة التمهيدية سيحتاج إلى تشريع وإجراءات قانونية، وهو مشروع يمكن قبوله أو رفضه،.

وأضافت المصادر، أن أبرز المقترحات الخاصة به تتمثل في البدء بتطبيقه على الجامعات الأهلية والخاصة، وسيكون الحد الأدنى لمجموع الطالب في الثانوية العامة للالتحاق بها أقل بنسبة بسيطة من الحدود الدنيا للالتحاق بالكليات، وضرورة اجتياز الطالب اشتراطات النجاح للالتحاق واستكمال الدراسة بالكلية التي يرغب بها، وذلك في حال عدم تحقيقه مجموع الالتحاق بها من الثانوية العامة مباشرة.

السنة التمهيدية 

وفي السياق ذاته أعلنت عدد من الجامعات الخاصة والأهلية، فتح باب التقديم المبكر لطلاب الثانوية العامة من خلال تسجيل البيانات لحجز المقاعد في الكليات المختلفة، موضحة أن أعمال القبول رسميا سيكون بعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2024، واجتياز الطلاب الحدود الدنيا للالتحاق بالكليات المقرر إقرارها خلال الفترة المقبلة.

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أحمد أبوضيف
بقلم أحمد أبوضيف

محرر شئون الجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.