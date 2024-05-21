عضو بـ«النواب»: لجنة حكومية للاستفادة من خريجي الجامعات في الخدمة العامة

أعلن إبراهيم الديب عضو مجلس النواب تشكيل لجنة من ممثلي وزارات التضامن الاجتماعي والتخطيط والمالية والعمل والوزارات المستفيدة، لوضع رؤية واضحة لأداء الخدمة العامة تتضمن منح التدريب والخبرة اللازمة لسوق العمل، مع تحفيزهم بمقابل مادي وأولوية التعيين بالدرجات الوظيفية الشاغرة بالجهات المكلفين بها، مع ضرورة نشر ذلك بوسائل الإعلام المختلفة.

الخدمة العامة

وتابع عضو مجلس النواب بحسب بيان اليوم: «سبق وتقدمت بطلب إحاطة بشأن تكليف خريجي كليات الزراعة، والعلوم، والهندسة الزراعية، لأداء الخدمة العامة في القطاعات المختلفة بوزارة الزراعة، مركز البحوث الزراعية، وهيئة سلامة الغذاء، وتمت مناقشته في لجنة الزراعة والري على مدار اجتماعين وأصدرت التوصية سالفة الذكر لتعظيم الاستفادة من الخريجين، خاصة في ظل وجود عجز في عدد من القطاعات السابقة».

مجلس النواب

وأضاف أن الحافز المادي لا يُذكر، ومن ثم على معهد التخطيط القومي أن يكون له دور كبير في تدريب وتأهيل هؤلاء الخريجين لدمجهم في سوق العمل بصورة كبيرة، ويكون ذلك من خلال معرفة ما يجري على الأرض من مشروعات قومية، ودورها في تعزيز جهود الدولة لدفع عجلة الاقتصاد للأمام، إضافة إلى رؤية الدولة في خطة التنمية، وبناء الإنسان، والجهود المبذولة لربط التعليم باحتياجات سوق العمل، حتى يكونوا إضافة حقيقة للمكان أو لأنفسهم حال انتهاء فترة التدريب الخاصة بهم.

وأكّد أنَّ التدريب والتأهيل سيكون إضافة للخريج حال الاستعانة به في القطاع العام والحكومي، أو لنفسه من خلال خلق فرصة عمل في القطاع الخاص، إذ سيكتسب خبرة عالية بعد الحصول على فترة تدريب وتأهيل كافية خلال فترة أداء الخدمة العامة، ولهذا ستكون هذه الفترة إضافة حقيقة سواء للجهات التي تعانى من عجز والحصول على تدريب وتأهيل حقيقي للخريجين ومساعدتهم في الحصول على فرصة عمل مناسبة بعد ذلك في القطاع العام او الخاص.