شروط وطريقة تقديم طلاب الجامعات في التدريب الصيفي ببنك مصر

أعلن بنك مصر عن إطلاق برنامج «بي إم رواد» للتدريب العملي 2024، ليكةن ذلك جزء من التزامه بالمسؤولية الاجتماعية، وتزويد طلاب الجامعات بالخبرة العملية لتعزيز مهاراتهم ومعارفهم، ومساعدتهم على فهم نقاط قوتهم واهتماماتهم بشكل أفضل لاتخاذ قرارات مهنية مستنيرة.

وأوضح بنك مصر التفاصيل الخاصة ببرنامج التدريب الصيفي 2024، إذ يتم تكليف المتدربين بالعمل في قطاعات وفروع بنك مصر، وذلك لفهم طبيعة منتجات البنك وطرق بيعها ومعرفة الفروع ومفاهيم التحول الرقمي، ونوضح من خلال هذا التقرير تخصصات برنامج التدريب الصيفي 2024 في بنك مصر والشروط المطلوبة وكيفية التقديم، كالتالي:

قطاعات وتخصصات التدريب الصيفي في بنك مصر 2024

- قطاع التجزئة.

- القطاع المالي.

- قطاع الشمول المالي.

- قطاع العمليات المركزية.

- المعاملات المصرفية العالمية.

- قطاع المخاطر.

- قطاع الموارد البشرية.

- قطاع الخزينة.

- قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة.

- قطاع القروض المشتركة.

- قطاع تكنولوجيا المعلومات.

- قطاع المعلومات.

الشروط المطلوبة

أن يكون الطالب الراغب في التقديم في برنامج التدريب الصيفي في بنك مصر 2024 طالب ومسجل في الكليات التالية، وهي:

- كلية التجارة.

- كلية الاقتصاد والعلوم السياسية.

- كلية الهندسة.

- كلية علوم الحاسب.

كما يجب أن يكون الطالب حاصل على تقدير جيد جداً فما فوقفي العام الدراسي الثاني والثالث والرابع والخامس في حالة الهندسة.

وعلى الراغبين في التقديم في التدريب الصيفي في بنك مصر 2024 تقديم شهادة القيد بالجامعة بالإضافة إلى السيرة الذاتية الخاصة بالطالب للبنك.