«الستات مايعرفوش يكدبوا» يرصد تفاصيل دعم «حياة كريمة» لطلاب الجامعات

خصص برنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا» المذاع عبر قناة cbc، تقريرًا يرصد فيه تفاصيل مبادرة we support التابعة لمؤسسة حياة كريمة والتي تدعم طلاب جامعة الزقازيق قبل دخولهم لجان الامتحانات.

مبادرة we support موجودة في كل الجامعات

وخلال التقرير، أكد الدكتور أسامة عبد القادر نائب منسق عام حياة كريمة بالشرقية، أن مؤسسة حياة كريمة تستهدف معظم الجامعات المصرية بناء على البروتوكول الموقع بينها وبين والمجلس الأعلى للجامعات، موضحا أن المبادرة موجودة في كل الجامعات بالتنسيق مع رئاسة كل جامعة.

وتابع محمد إبراهيم، نائب مسؤول متابعة حياة كريمة في مركز ومدينة الزقازيق، خلال لقائه ببرنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا» المذاع عبر قناة cbc، أننا لدينا متطوعين في محافظة الشرقية، والجميع حضر إلى جامعة الزقازيق لدعم الطلاب.

إشادة بمبادرة حياة كريمة

وقالت الدكتورة نادية الصاوي، عميد كلية تربية رياضية بنات جامعة الزقازيق، إن اليوم كانت هناك امتحانات للفرقة الرابعة، ضمن مرحلة البكالوريوس، مشيدة بمبادرة حياة كريمة وأنها مبادرة عظيمة لتشجيع الطلاب وتحفيزهم على المذاكرة.