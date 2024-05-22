روسيا تكشف عن منظومة «تنين الجبل».. سلاح فعال ضد الألغام والحصون

في نهاية السبعينيات، دخلت منظومة «النيزك» المعروفة أيضًا بـ«تنين الجبل» الخدمة في الجيش السوفيتي، تلك المنظومة تعمل على إزالة حقول الألغام بشكل ذاتي وحركة متخصصة، بحسب ما ذكرته شبكة «روسيسكايا غازيتا».

تنين الجبل

وأظهرت منظومة «تنين الجبل» فاعليتها في مختلف النزاعات العسكرية، حيث استخدمت لإزالة حقول الألغام وتدمير تحصينات العدو، وعادةً ما تكون 700 كيلوجرام من المتفجرات التي يُلقيها «تنين الجبل» كافية لإصابة أي هدف محصن عملياً.

تابعت روسيا تطوير تلك المعدات بناءً على تقنيات جديدة، واستحدثت مدرعة «بي إم بي-3» الشهيرة في الجيش الروسي، وظهرت منظومة جديدة تم تسميتها «الشهب».

أفغانيت

ونشرت القناة الروسية LexKitaev على تطبيق تليجرام صورة للمنظومة الجديدة، وتتميز بأجهزة نقل حركة كهربائية ميكانيكية جديدة كميزة رئيسية، وبالإضافة إلى ذلك، تمتلك أسلحتها الخاصة، بما في ذلك رشاشات موجودة في برج يتم التحكم به عن بعد، بالإضافة إلى نظام حماية ديناميكي يسمى «أفغانيت» والذي يتم تجهيز المدرعات الروسية الجديدة به الآن.