الطالب الحاصل على جائزة «المبدع الصغير» 2024 في الغناء: أهدي نجاحي لوالدتي

قال عمر حمادة صابر، طالب من ذوي الهمم في الصف الثالث الابتدائي، والحاصل على جائزة المبدع الصغير 2024 في الغناء، إنه يشعر بالسعادة فوزه بالجائزة «عايز أفرّح ماما لأنها بتتعب معايا، أنا أتعلمت الغناء من وأنا في الحضانة لما اتعلمته هناك، وأنا بحب الغناء والقرآن الكريم، وشاركت في الغناء أمام الرئيس السيسي في «قادرون باختلاف»، وبعد الأغنية قلتله أنا بحبك يا ريس، وقالنا وأنا بحبكم كلكمم، وأنا بحبه لأنه هو مهتم بذوي الهمم».

وعن كواليس المشاركة في الجائزة، أشار عمر لـ«الوطن» إلى أنه اشترك في المسابقة بأغنية «كل ده كان ليه» من ألحان محمد عبد الوهاب، «عايز أقول لأصحابي شاركوا في مسابقة المبدع الصغير ممكن تفوزوا».

والدة عمر: كنت أدعي له ليل ونهار أن يكسب الجائزة

وأعربت حمدة يوسف، والدة عمر، ربة منزل، عن سعادتها بفوز عمر، «كنت أدعي له ليل ونهار أن يكسب الجائزة، والحمد لله ربنا استجاب دعائي وهذه المرة الثانية التي يقدم فيها، وهو من ذوي الهمم (كفيف)».

أوضحت والدة عمر أن نجلها بدأ الغناء عندما كان عمره 5 سنوات، «خلال فترة وجوده في الحضانة، كان هناك مدرب موسيقى يدرب الأطفال على الموسيقى، وفوجئت بعمر يردد إنشاد وأغانٍ مما يتعلمه في الحضانة، انتبهت إلى أن صوته جميل، ومن هنا قررت الجدية في تدريبه، أخذته إلى أكثر من مكان، منها مركز شباب في البداية، ثم مركز تنمية المواهب في الأوبرا».

عمر كان أصغر طفل شارك في «قادرون باختلاف»

وأضافت إلى أنه كان يتعلم الإنشاد الديني في مدرسة الشيخ محمود التهامي، ويتعلم القرآن الكريم والأذان، يوم في الأسبوع، ويتدرب على العزف على الأورج، ويتدرب على الغناء أيضا في جمعية البلد اليوم، والجمعية قدمت له في جائزة المبدع الصغير « أنا لا أعمل لكن تقريبا بشتغل عند عمر علشان أطلع منه حاجة حلوة».

ومن الجدير بالذكر أن عمر درس في مدرسة طه حسين للمكفوفين في الحلمية، وهو متفوق في الدراسة، وعمر غنى أمام الرئيس السيسي في العام قبل الماضي في حفل «قادرون باختلاف»، وشارك في أغنية «شكرا متكفيش» وكان أصغر طفل في المجموعة.