مخصصات مالية ومنح دراسية.. تفاصيل مهام صندوق قادرون باختلاف

أكد مركز معلومات مجلس الوزراء، أن صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، يؤدي العديد من المهام، مشيرا في تقرير صادر عنه بعنوان «دعم وتمكين ذوي الهمم.. تحديات وجهود متواصلة»، أن الصندوق يضطلع بالعديد من المهام منها ما يلي:

الدعم والرعاية

التنسيق مع مؤسسات الدولة، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص لتوفير سبل الدعم والرعاية في مناحي حياة الأشخاص ذوي الهمم جميعها.

مخصصات مالية

- توفير احتياجات ذوي الهمم بمخصصات مالية كبيرة، بمعزل عن ميزانية الدولة، لتوفير كل ما يلزم لهذه الفئة.

- توفير منح دراسية لمراحل التعليم الجامعي

توفير منح دراسية لمراحل التعليم الجامعي، وما قبل الجامعي بما في ذلك المعاهد، سواء في الداخل أو الخارج، وضمان إتمام ذوي الهمم من الملتحقين بالقطاع الخاص مراحلهم الدراسية.

ويضطلع الصندوق ببعض المهام، يتمثل أبرزها فيما يلي:

تكلفة العمليات الجراحية

توفير النفقات اللازمة لإتاحة الأجهزة التعويضية، وتغطية تكاليف العمليات الجراحية المرتبطة بذوي الهمم غير المؤمن عليهم.

الشمول المالي

دعم الشمول المالي للأشخاص ذوي الهمم، والعمل على ضمان حياة كريمة لهم من خلال تدريبهم وتشغيلهم.

الرعاية الصحية

توفير ما يلزم من تمويل لإنشاء وتشغيل المستشفيات، فضلا عن وحدات ومراكز الرعاية الصحية التي تعمل على خدمة ذوي الهمم.

الأنشطة الرياضية

توفير المساحات والأدوات اللازمة لممارسة الرياضة، والأنشطة الثقافية والاجتماعية لذوي الهمم.

رعاية الموهوبين

تقديم الرعاية للموهوبين والمتفوقين من الأشخاص ذوي الهمم.