الفائز بجائزة «المبدع الصغير» في مجال الرسم: أسرتي هي الداعم الأول لموهبتي

تصدرت محافظة أسيوط قائمة المتقدمين لجائزة المبدع الصغير هذا العام في مختلف أفرع الجائزة، ومن بينهم بشنونة عزيز اسحاق، طالب الثانوية العامة، الفائز بالجائزة في مجال الرسم، والذي تحدث عن دور الأسرة في اكتشاف موهبته ودعمه وتحفيزه للاستمرار، متوجها بالشكر لهم لدفعه للمشاركة في المسابقات عموما وجائزة المبدع الصغير خصوصا.

بشنونة شارك في جائزة المبدع الصغير بلوحة عن «انتصار أكتوبر»

وأكد «بشنونة» لـ«الوطن»، «أنا من قرية رزقة الدير المحرق بالقوصية، وشاركت في جائزة المبدع لصغير هذا العام بلوحة بألوان الزيت عن «انتصار أكتوبر»، مشيرا إلى أنه استغرق في رسمها حوالي 3 شهور، «كنت أرسم حوالي ساعة في اليوم، وخلال التجهيز للمشاركة في المسابقة رسمت عددا من الاسكتشات، واشتريت ورق كانسون وألوان».

وأضاف إلى أنه تعلم الرسم في المراحل الأولى من التعلميم، وكان لديه موهبة صغيرة عمل على تنميتها، «أرسم من أيام المرحلة الإعدادية وساعدتني والدتي على اكتشاف الموهبة، فكنت أرسم للتجربة فقط، والأهل شجعوني على الاستمرار، ووالدتي اشترت لي أدوات الرسم، والتحقت بالتدريب على الرسم سواء من خلال مدربين أو من خلال راهب في الكنيسة علمنى أساسيات الرسم».

بشنونة: تعلمت مجال المونتاج على الكومبيوتر

وأشار إلى أنه بجانب الرسم تعلم مجال المونتاج على الكومبيوتر، «بعد أن تدربت على كورس مونتاج (فيديو) وأنا في الصف الثالث الإعدادي وأتطور خطوة بخطوة، وحاليا أعامل مع عملاء من مصر وخارجها، وأقسم وقتي ما بين المذاكرة والرسم والمونتاج وفي الثانوية العامة، وحاليا أوقفت تعلم المونتاج لحين انتهاء العام الدراسي للتركيز في المذاكرة، لحين الانتهاء من العام الدراسي، وأتبع نظاما منذ بداية الثانوية العامة لكي أحقق مجموعا متميزا لكي التحق بكلية الفنون الجميلة».

جائزة المبدع الصغير تجشع الفائزين على الاستمرار في مجالهم

وتوجه طالب الثانوية العامة برسالة للشباب «أبدأ بخطوة وحاول»، مؤكدا أن جائزة المبدع الصغير تجشع الفائزين على الاستمرار في مجالهم، وتحفز الآخرين على اكتشاف مواهبهم في المجالات التي تقدمها الجائزة، لافتا إلى أن مستوى الجائزة متميز ورائع من مختلف مراحلها وخاصة المقابلات الشفوية التي أجريت معنا خلال التصفيات التي عقدت بمنتهى النظام والروعة، وعن المبلغ المالي من الجائزة، قال سأخصص منها جزءا لشراء لاب توب بإمكانيات إضافية لأعمل عليه، وجزءا آخر لشراء أدوات الرسم.

والدة بشنونة: أشكر الدولة على جائزة المبدع الصغير

ولفتت إيريني يوسف، مدرسة تربية تربية فنية، ووالدة بشنونة، إلى أنها خريجة تربية فنية، وبدأت تعليم نجلها الرسم بالرصاص وهو استكمل المسيرة بعد ذلك، «لقيته من صغره بعد انتهاء أفلام الكارتون يمسك قلما ويرسم ما شاهده، فتوقعت أنه يكون رساما متميزا، ثم انشغل بلعب الكورة، إلى أن جاءت مسابقة في الكنسية فقلت له أنت عندك بذرة الرسم، وخاصة إنه كان يهتم بالتفاصيل، وكان يعرض علي رسوماته، فكنت أول جمهوره».

وأشارت والدة بشنونة إلى الدور الكبير التي تقدمه الدولة من خلال جائزة المبدع الصغير برعاية وزارة الثقافة، «تعد رسالة للأهالي للاهتمام بالأطفال، وتدفعهم للاستمرار في تنمية مواهبهم، كما تساعدهم على تطوير أنفسهم وأدواتهم في المجال المتميزين به».