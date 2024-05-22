باحثة بـ«المصري للفكر»: القضية الفلسطينية مركزية بالنسبة للعرب

قالت نرمين سيد، الباحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات، إن القمة العربية التي عقدت في البحرين تمثل أهم الخطوات للدول العربية في إطار دعم القضية الفلسطينية، والتأكيد على حق الفلسطينيين في تقرير مسيرهم.

القضية الفلسطينية قضية مركزية بالنسبة للعرب

وأضاف «سيد»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميين رامي الحلواني ولمياء حمدين، ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أن تأكيدات أمين عام الجامعة العربية أحمد أبو الغيط على وحشية الاحتلال الإسرائيلي بشأن ما حدث أمس في مخيم ومدينة جنين بالضفة الغربية، يأتي في نفس سياق دور الجامعة العربية التي تتخذ من القضية الفلسطينية قضية مركزية بالنسبة للعرب.

وأشارت إلى أن اعتداء إسرائيل على مخيم جنين تؤكد أن هذه الحكومة الإسرائيلية فقدت البوصلة، في أنها لم تستطع القضاء على حماس في قطاع غزة أو مخيم جباليا أو حتى في رفح الفلسطينية، موضحة أنها الآن تلاحق عناصر قالت إنها تابعة لحماس داخل مخيم جنين بالضفة الغربية.

وأكدت أن هذه ليست المرة الأولى التي تعتدي فيها إسرائيل على مخيم جنين بدعوة وجود فصائل مقاومة فلسطينية داخل المخيم سواء تابعة إلى حركة حماس أو حركة الجهاد أو لفصائل أخرى.