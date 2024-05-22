«التعليم» تحقق في مزاعم تداول امتحان العلوم الشهادة الإعدادية الترم الثاني

أكّدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، أنَّ امتحان العلوم الشهادة الإعدادية الترم الثاني المتداول قبل بدء الامتحان غير صحيح، مشيرًا إلى أنَّ جروبات الغش تضلل أولياء الأمور والطلاب.

امتحان العلوم الشهادة الإعدادية الترم الثاني

جاء ذلك ردًا على مزاعم جروبات الغش عبر موقع التواصل الاجتماعي «تليجراف»، بتداول أسئلة امتحان العلوم الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2024 بالجيزة، وذلك بعد الوقت الأصلي للامتحان والذي بدأ الساعة 9 صباحاً.

وأضافت مديرية التعليم بالجيزة أنَّ غرفة عمليات المديرية تترصد وتتبع جميع الأسئلة المتداولة عبر صفحات الغش بعد بدء الوقت الأصلي للامتحان، والتأكد من صحتها والتوصل للغشاشين في حالة التأكد منها وتحقيق أقصي العقوبات علي الغشاشين.

عدم اصطحاب التليفون المحمول

وشددت مديرية التعليم بالجيزة، على عدم اصطحاب الهواتف المحمولة أو أية وسيلة من وسائل الغش وتناشد مديرية التربية والتعليم بالجيزة أولياء الأمور بالتنبيه على أبنائهم بعدم اصطحاب أى وسيلة من وسائل الغش السابق ذكرها حرصا على مصلحة أبنائهم لأن شعار مديرية التربية والتعليم بالجيزة هو ( لا للغش )