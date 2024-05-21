وزير التعليم: نستعد لتطوير مناهج المرحلة الثانوية بعد إجراء حوار مجتمعي

التقى الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تشارلز كلارك وزير خارجية المملكة المتحدة السابق ومستشار هيئة كامبريدج، لبحث تعزيز سبل التعاون الثنائي في مجال التعليم ما قبل الجامعي، على هامش مشاركته في فعاليات المنتدى العالمي للتعليم 2024 بلندن.

جاء ذلك بحضور كينان بروت مدير الاستراتيجيات على مستوى العالم بكامبريدج، والمسؤول عن الأنشطة الدولية لإصلاح التعليم بالهيئة، وسومي ساها، المسؤولة عن إصلاح التعليم في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والدكتورة شيرين حمدي مستشار الوزير للعلاقات الدولية والاتفاقيات والمشرف على الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير.

وخلال الاجتماع، أكد وزير التربية والتعليم أهمية التعاون المشترك بين الوزارة وهيئة كامبريدج الدولية، والسعي الدائم لتعزيز وتوطيد العلاقة وتجديد الاتفاقيات بين الجانبين.

مناهج ونظام الامتحانات

وقال حجازي إنّ هيئة كامبريدج الدولية إحدى الجهات المهمة التي تتعاون معها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ولها تاريخ كبير في العمل بمصر وسيستمر في المستقبل، مشيرًا إلى أنّ مصر تضم العديد من المدارس التي تعمل بالنظام البريطاني، وتقدّم كامبريدج مناهج ونظام الامتحانات بهذه المدارس فضلًا عن منح الشهادات لأبنائنا الطلاب في IGCSE.

وأشار الوزير إلى أنّ المدارس الرسمية الدولية تحظى برعاية القيادة السياسية لتقديم خدمة تعليمية متميزة، ويبلغ عدد المدارس الآن 26 مدرسة، وهناك إقبال كبير عليها، لذلك تستهدف الوزارة التوسع في أعداد المدارس خلال المرحلة المقبلة لتصبح 200 مدرسة معتمدة.

وأوضح الدكتور رضا حجازي أنّ المدارس الرسمية الدولية (IPS) تقدم نموذجًا تعليميًا دوليًا يعتمد على مناهج مصممة وفقًا لأحدث النظم العالمية، حيث تدعم «النظام البريطاني – البكالوريا الدولية»، لافتا إلى أنّ الدراسة بهذه المدارس وصلت للصف السادس الابتدائي، لذا تتطلع الوزارة بالتعاون مع كامبريدج لإجراء تقييم لطلاب المدارس، وعمل توأمة مع المدارس البريطانية.

تطوير المناهج الثانوية العامة

واستعرض الوزير خلال اللقاء خطة الوزارة فى تطوير المناهج، موضحا أنّ مسيرة تطوير التعليم مستمرة، وجرى الانتهاء من تطوير مناهج المرحلة الابتدائية، وتطوير مناهج المرحلة الإعدادية، واستكمالا للمناهج الجديدة سيتم الانتقال لتطوير مناهج المرحلة الثانوية بعد حوار مجتمعي بمشاركة الجهات المعنية بالتطوير، مضيفًا أنّ تطوير المناهج يرتكز على المفاهيم الكبرى، ونواتج التعلم التى تمكن الطلاب من البنية المعرفية وتطوير الذات والشخصية.

وقال الوزير إنّ وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تسعى لتعزيز التعاون مع هيئة كامبريدج الدولية للامتحانات من خلال تجديد الاتفاقية كل عام لتقديم أفضل خدمة تعليمية لأبنائنا الطلاب تواكب كل التطورات العالمية تكنولوجيا وتعليميا.

ومن جهته، أعرب تشارلز كلارك عن سعادته باللقاء، مشيرًا إلى أهمية الموضوعات التي يتناولها اللقاء، كما أكد أهمية إنشاء قناة تواصل وحوار بين الجانبين لاستكمال المناقشات في المستقبل.

وشهد الاجتماع بحث سبل التعاون بين الوزارة وكامبردج الدولية، ومناقشة مبادرات إصلاح المناهج الدراسية بما في ذلك الرياضيات والعلوم واللغة الإنجليزية للمرحلة الثانوية، واستكمال وتعزيز التعاون بين الوزارة وهيئة كامبريدج الدولية من خلال اتفاقية الشراكة بين صندوق تطوير التعليم وهيئة الامتحانات الدولية بجامعة كامبريدج للحصول على شهادة مصرية دولية بمعايير عالمية معترف بها في جميع جامعات العالم، حيث تقدم هيئة الامتحانات الدولية بجامعة كامبريدج البريطانية الدعم الفني للفريق المصري، ويتمثل في تصميم وإعداد المناهج الدراسية وتصميم وإعداد أدلة التدريس التي تحتوى على نواتج التعلم وإعداد المصادر التعليمية المناسبة وإعداد الحقائب التدريبية والتطوير المهني والتنمية المهنية للقيادات الإدارية العليا والمتوسطة وكذلك وضع الاختبارات ومتابعة عملية إجراءات الاختبارات.

وتناول اللقاء التأكيد على استمرار التعاون بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وهيئة كامبريدج الدولية للامتحانات في تطوير المناهج والتطوير الدائم للحقائب التدريبية ورفع مستوى قيادات منظومة النيل، والتعاون في التسويق لنظام النيل التعليمي الدولي داخليا وخارجيا ليكون نظام تعليمي دولي منافس لجميع الشهادات الدولية الأخرى الممنوحة في المدارس داخليا وخارجيا.

وفي ختام الاجتماع جرى التأكيد على بحث سبل تحقيق التعاون لتصبح هيئة كامبردج الدولية شريكًا استراتيجيا للحكومة المصرية في تطوير منظومة التعليم، وبحث أوجه التعاون لدعم المدارس الرسمية الدولية.