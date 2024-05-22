«التعليم» تحدد الفئات المسموح لها بمتابعة امتحانات الدبلومات الفنية

وجهت لجنة الإدارة المركزية لامتحانات الدبلومات الفنية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا إلى مديريات التربية والتعليم، بتشكيل غرفة عمليات لمتابعة سير الامتحانات التحريرية، في جميع اللجان، على أن يكون تشكيلها على النحو التالي:

- مدير عام الإدارة التعليمية، أو من ينوب عنه، في حالة وجود موانع.

- مدير إدارة التعليم الفني بكل إدارة تعليمية، أو من ينوب عنه في حالة وجود موانع.

مسئول الأمن بالإدارة التعليمية، وعضو من التطوير التكنولوجي بالإدارة التعليمية.

- عضو من الإحصاء بالإدارة التعليمية.

- عامل خدمات معاونة من العاملين بالإدارة التعليمية.

- سائق من العاملين بالإدارة التعليمية، وضرورة عدم وجود موانع خاصة بالامتحانات للأعضاء المشاركين في الغرفة.

مهام أعضاء غرف العمليات

وتتمثل مهام أعضاء غرف العمليات، في متابعة وصول كراسات الامتحان للجان، ومتابعة عودة كراسات الإجابة حتى وصولها لمقرات لجان النظام والمراقبة، وسير العمل بلجان سير الامتحان، والعمل على حل كل المعوقات التي تواجه العمل، على أن يتواجد جميع الأعضاء المشاركين في الغرفة اعتبارا من يوم الجمعة 24 مايو طبقا لجداول الامتحانات المعلنة، مع عدم مغادرة أعضاء الغرفة تحت أي سبب لمقر غرفة العمليات في أثناء فترة انعقاد الامتحانات.

موعد امتحانات الدبلومات الفنية

تبدأ امتحانات الدبلومات الفنية التحريرية يوم السبت 25 ماي، وحتى الخميس 6 يونيو، والتقييم النهائي يبدأ اعتبارا من السبت 8 يونيو، وحتى الخميس 27 يونيو.