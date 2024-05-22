تداول 41 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة في مواني البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة مواني البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على الأرصفة بلغت 8 سفن، وجرى تداول 41 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، و816 شاحنة و903 سيارة، إذ شملت حركة الواردات 6 آلاف طن بضائع، و412 شاحنة و888 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 35 ألف طن بضائع، و404 شاحنات و15 سيارة.

استقبال السفن في ميناء سفاجا

ويستعد ميناء سفاجا اليوم، لاستقبال السفينة G S TRIDER قادمة من اليمن، والعبارتين القاهرة والرياض، بينما تغادر السفينة DENIZ وعلى متنها 27 الف طن فوسفات متجهة الى الهند، فيما استقبل الميناء بالأمس ثلاث سفن، كما جرى تداول 6200 طن بضائع، و393 شاحنة بميناء نويبع، من خلال رحلات مكوكية لـ4 سفن وهي بريدج، كوين نفرتيتى، آور وآيلة.