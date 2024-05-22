المدارس اليابانية تنظم ورش عمل لتعليم طلاب ثالثة ابتدائي أساسيات البرمجة

نظمت المدارس المصرية اليابانية، التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، محاضرة تفاعلية لتعليم طلاب الصف الثالث الابتدائي أساسيات البرمجة وكيفية عمل أجهزة الكمبيوتر.

وخلال هذه المحاضرة جرى تعريف التلاميذ على الفارق بين الأبلكيشن والويب سايت، إذ شارك 29 طالبا من مدرستي المصرية اليابانية بالشروق في المحاضرة.

استخدام ألعاب سهلة للشرح

وشهدت المحاضرة تفاعل كبير من التلاميذ، وجرى استخدام ألعاب سهلة، والتوضيح والشرح البسيط الفارق بين «موبايل أبلكيشن والويندز أبلكيشن»، وتحويل الأرقام إلى لاين سيستم في البرمجة.

إنشاء برنامج واستغلال المساحات الخالية

وكان من بين الاستفسارات التي طرحها التلاميذ، كيفية إنشاء برنامج واستغلال المساحات الخالية أو مساحة التخزين في البرنامج أو الأبلكيشن، موضحين أنهم استفادوا كثيرا ولديهم حافز كبير في تعلم البرمجة وعلوم البيانات بشكل كبير.

وطالب التلاميذ بأن تكون البرمجة حصة نشاط يومية في المدارس، حتى يتقنوا لغة البرمجة بشكل كبير في أثناء دراستهم حتى المرحلة الثانوية، خاصة أن البرمجة هي أهم مهارة يحتاجها سوق العمل.