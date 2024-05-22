غرفة عمليات التعليم تحقق في مزاعم تداول امتحان الهندسة للشهادة الإعدادية

أكّد مصدر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنَّ غرفة عمليات بمديرية التعليم بالقاهرة تحقق في مزاعم تداول امتحان الهندسة الشهادة الإعدادية، وذلك بعد الوقت الأصلي والذي بدأ في تمام الساعة 9 صباحاً والذي يؤديه الطلاب اليوم في آخر يوم بامتحانات الشهادة الإعدادية الترم الثاني.

التعليم تحقق في مزاعم تداول امتحان الهندسة الشهادة الإعدادية

وأضاف المصدر لـ«الوطن» أنع في حالة التحقق والتأكد من الأسئلة المزعومة لامتحان الهندسة الشهادة الإعدادية، سيكون هناك عقوبات صارمة للغشاشين وكل من حاول تصوير أو نشر ورق الأسئلة عبر جروبات الغش الإلكتروني وذلك بعد الوقت الأصلي للامتحان.

وأضاف المصدر، أنَّ غرفة العمليات تتابع منذ صباح اليوم خروج ورق أسئلة الهندسة الشهادة الإعدادية من مركز توزيع الأسئلة ومتابعة سيرها حتي وصولها إلي اللجان الامتحانية.

ويختتم طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة امتحانات الترم الثاني، اليوم والذي بدأ يوم 16 مايو الماضي وفقاً للجدول المعلن من مديرية التعليم والمعتمد رسميا من محافظ القاهرة.

وأكّدت المديريات التعليمية انعقاد دائم لغرفة العمليات وربطها بالإدارات التعليمية لمتابعة امتحانات الشهادة الإعدادية وامتحانات النقل الفصل الدراسي الثاني، ومتابعة خروج ورق الأسئلة من مركز توزيع الأسئلة حتى الوصول للجان الامتحانية.