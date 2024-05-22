«التعليم»: جروبات الغش تبتز أولياء الأمور وتنشر نماذج مزيفة للامتحانات

تفقد أشرف سلومة، وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخامس لامتحانات الفصل الدراسي الثاني «الدور الأول»، تسليم وتوزيع الأسئلة من مقر المطبعة السرية بالمديرية لامتحان الشهادة الإعدادية لمادتي العلوم والتربية الفنية، وذلك بحضور مديري عموم الإدارات التعليمية، والتواجد الأمني لكل إدارة تعليمية وفي حراسة مشددة من رجال الشرطة والحماية المدنية بالجيزة، كذلك أيضاً امتحان مادة الكيمياء للصف الأول الثانوي الذي بدأ في تمام الساعة الثامنة والنصف.

جروبات الغش تروج نماذج مزيفة لامتحان العلوم للشهادة الإعدادية

وأكدت مديرية التعليم بالجيزة، في بيان، أنه تم الاجتماع بمديري العموم والتحاور حول السلبيات التي تم رصدها من خلال غرفة العمليات ومحاولة علاجها، واطمأن سلومة على وصول الأسئلة إلى اللجان في الوقت المحدد،

وتتبعت غرفة العمليات المركزية بالمديرية منذ الصباح الباكر جروبات الغش لمعرفة مصدرها، مؤكده بأن ما تم تداوله من نماذج مزيفة لامتحان العلوم للشهادة الإعدادية ليس له صلة بامتحانات محافظة الجيزة، وأن جروبات الغش تبتز أولياء الأمور وتوهم الطلاب.