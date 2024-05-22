خبير اقتصادي: ضخ سيولة نقدية للمصدرين تزيد قدرة المنتج المصري التنافسية

قال الخبير الاقتصادي محمد البهواشي إنَّ هناك جهود مستمرة لسرعة ضخ سيولة نقدية للمصدرين، موضحًا أنَّ العملية التصديرية كان يتمّ ردها للمصدرين قبل ذلك من 4 إلى 5 أعوام، مؤكّدا أنَّه بهذه المبادرة التي قامت بها مصر ووثقها الرئيس عبدالفتاح السيسي والتي تتمثل في ردّ الأعباء التصديرية بسداد معجل في نفس السنة المالية أحدث حالة من السيولة لدى المصدر.

الارتقاء بالمنتج المصري طبقًا لضوابط ومعايير الجودة العالمية

وأضاف «البهواشي» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميين رامي الحلواني ولمياء حمدين ببرنامج «هذا الصباح» المذاع على قناة «إكسترا نيوز» أنَّ هذه المبادرة أعطت المصدر قدرة على تنفيذ توجيهات الدولة بالارتقاء بالمنتج المصري طبقًا لضوابط ومعايير الجودة العالمية، بالإضافة إلى أنَّه زاد من قدرته التنافسية في الأسواق العالمية.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أنَّ هذه المبادرة شكلت الصناعة المصرية وحافظت على العمالة التي كانت تعمل في هذه المشروعات في فترة من الفترات، التي كانت بها توقف في عجلة الإنتاج نتيجة لظهور بعض الأزمات مثل أزمة كورونا.