«غرف السياحة»: معرض «السفر العربي» سيبرز المنتج المصري في الأسواق الخارجية

عقد اليوم مسئولى هيئة تنشيط السياحة إحدى الهيئات التابعة لوزارة السياحة والآثار اجتماعا عبر خاصية «زووم» مع كل من الدكتور نادر الببلاوي، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، ومحمد ثروت رئيس لجنة السياحة العربية بغرفة شركات السياحة وذلك لبحث آليات المشاركة بمعرض سوق السفر العربي المقام بإمارة دبى بالإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من 6 إلى 9 مايو 2024.

الشكل الأمثل للمشاركة المصرية بالمعرض

وقال محمد ثروت، إن الاجتماع ناقش الشكل الأمثل للمشاركة المصرية بهذا المعرض المهم بما يؤدي إلى زيادة الحركة السياحية الوافدة لمصر من الدول العربية خاصة مع وجود ممثلين عن قطاع السياحة بكافة الدول العربية بهذا المعرض.

إبراز المنتج السياحي المصري في المعرض

وأضاف لـ«الوطن» أن معرض سوق السفر العربى مهم لإظهار قيمة المنتج المصري في ظل المنافسة الشديدة التي تواجهها مصر حاليا لجذب السائح العربي، لافتا إلى أن المعرض سيٌشكل فرصة كبيرة للشركات والفنادق المصرية لإبرام اتفاقات وتعاقدات خلال الموسمين الصيفي والشتوي المقبلين .