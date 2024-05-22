إسرائيل في ورطة بسبب أسوشيتد برس.. ماذا أظهرت كاميرات الوكالة داخل غزة؟

ضجة واسعة اجتاحت وسائل الإعلام العالمية خلال الساعات الماضية، بعدما خرجت وكالة أسوشيتد برس العالمية، تقول في بيان إن السلطات الإسرائيلية أغلقت البث المباشر لكاميرات تظهر غزة وصادرت معداتها، فيما وصفته الوكالة بـالاستخدام التعسفي من قبل الحكومة الإسرائيلية لقانون البث الأجنبي الجديد في البلاد.

ماذا صورت كاميرات وكالة أسوشيتد برس في غزة؟

وبحسب ما ذكرته شبكة الإذاعة الأمريكية «CNN»، أن البث المباشر لوكالة أسوشيتد برس قدم نظرة على الأحداث في غزة؛ لتقوم السلطات بإغلاق الكاميرات ومصادرتها، ما جعل الوكالة العالمية تخرج وتطالب بعودة المعدات والبث البث المباشر.

وبمجرد إصدار البيان الخاص من الوكالة العالمية، خرج يائير لابيد، زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، ينتقد قرار الحكومة الإسرائيلية بمصادرة أجهزة وكالة أسوشييتد برس ووقف بثها المباشر في غزة، قائلا عبر صفحته على منصة إكس، إن مصادرة أجهزة أكبر وكالة أنباء في العالم عمل جنوني.

تهديد زعيم معارضة إسرائيلي

وبعدها بساعات وجيزة، كشف لابيد أن شلومو كارهي، وزير الاتصالات الإسرائيلي، هدده بإرسال محققين لإسكات صوته بعد أن انتقد قرار حكومة نتنياهو مصادرة أجهزة وكالة أسوشيتد برس الأمريكية، مضيفا في تدوينة له: «بعد أن جعل رائحة إسرائيل تفوح كريهة في العالم.. يهددني الوزير كارهي بأنه سيرسل لي مفتشين، كما هو الحال في أحلك الأنظمة حيث يرسل الوزراء أشخاصا لإسكات رأس المعارضة».

وعقب ذلك، دعت الولايات المتحدة، دولة الاحتلال الإسرائيلي إلى التراجع عن قرار وقف خدمة البث المباشر لوكالة «أسوشيتد برس»، قائلا متحدث باسم البيت الأبيض: «نتواصل بشكل مباشر مع الحكومة الإسرائيلية للتعبير عن مخاوفنا بشأن هذا الإجراء ولمطالبتها بالتراجع عنه».

تراجع عن وقف بث الوكالة

وبعد موقف البيت الأبيض، خرج وزير الاتصالات الإسرائيلي يعلن التراجع عن قرار اقطع تغطية وكالة أسوشيتد برس الأمريكية المباشرة للأحداث في غزة، قائلا: «أصدرت الأمر بإلغاء العملية وإعادة المعدات لوكالة إي بي»، بحسب «روسيا اليوم».

وأفاد «كارهي» بأن دولة الاحتلال ستجري مراجعة لنشر وسائل الإعلام لقطات فيديو حية لغزة.