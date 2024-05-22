ارتفاع مؤشرات البورصة بنسبة 0.22% في منتصف تعاملات اليوم

ارتفعت مؤشرات البورصة، في منتصف تعاملات جلسة اليوم، إذ صعد مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30» بنسبة 0.22% عند مستوى 27284.91 نقطة، وسط مكاسب سوقية مليار جنيه.

وارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 EWI» بنسبة 0.18% عند مستوى 5923.02 نقطة.

أخبار البورصة الیوم

وصعد مؤشر البورصة المصرية «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد» بنسبة 0.14% في منتصف تداولات اليوم، ليسجل مستوى 8561.92 نقطة وفق أخبار البورصة.

مليار جنيه مكاسب سوقية

وبلغت قيم التداول في البورصة نحو 918.3 مليار جنيه، عبر التداول على 185.4 مليون سهم، وجرى تنفيذ 28 ألفا و644 ألف صفقة، وبلغت مكاسب رأس المال السوقي للبورصة المصرية 1 مليار جنيه في منتصف التعاملات، ليسجل إجمالي رأس المال السوقي في منتصف التداولات نحو 1.841 تريليون جنيه.

ارتفاع المؤشر الرئيسي 9.2%

وارتفع مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30» بنحو 9.2% منذ بداية العام الجاري، مسجلا أعلى مستوى عند 33382.51 نقطة بجلسة 11 مارس الماضي.