«البترول» تعلن عن كشفين جديدين في البحر المتوسط

استقبل المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، سيدريك كريمرز، نائب رئيس شركة شل العالمية، وداليا الجابري، رئيس شركة شل مصر، لبحث أنشطة الشركة في مصر وخططها المستقبلية، في ظل تكثيف عملياتها في مصر وخاصة تنمية الآبار.

وأكد الملا أن شركة شل شريك استراتيجي لقطاع البترول، وتعمل في مصر منذ أكثر من 110 أعوام حققت خلالها العديد من النجاحات.

وهنأ الشركة على تحقيقكشفين جديدين «مينا غرب» و«خوفو» في البحر المتوسط، والاستعدادات التي تجريها للإسراع بعمليات التنمية، مشيرا إلى أن مصر تبنت استراتيجة تنمية مستدامة حتى عام 2030، وأن العمل جار لتحقيق أهدافها والتغلب على التحديات.

تطوير استراتيجية شركة شل

وأشار نائب رئيس شركة شل إلى أن الشركة تستعد لتطوير استراتيجيتها في مصر، وتكثيف جهودها في ضوء حملة البحث والاستكشاف التي تجريها حاليا ونجاحها في تحقيق الكشفين المهمين مينا غرب وخوفو، بالإضافة إلى تنمية المرحلتين العاشرة والحادية عشر من مشروع غرب دلتا النيل العميق.

وأشار إلى ما حققته شل مؤخرا في مجالات كفاءة العمليات والأمن والسلامة وحملة البحث والاستكشاف التي استمرت لمدة أكثر من 180 يوما، بالإضافة إلى تنفيذ برامج المسح السيزمى بكفاءة.

وأكد التزام شل الكامل بعملياتها فى مصر وتقديرها للشراكة المثمرة للجانبين، وتعتزم تحقيق المزيد من الاكتشافات وزيادة الانتاج وضخ المزيد من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة، معربا عن تقديره للجهود التى تبذلها شركات قطاع البترول المصرى بالشراكة مع شل فى تنفيذ المشروعات.