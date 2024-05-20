وزير البترول: الالتزام بإجراءات الحفاظ على البيئة ضرورة حتمية لا تهاون فيها

شهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، انطلاق فعاليات المناورة العملية لمحاكاة مكافحة تلوث بحري بالمواد البترولية، والتى تنعقد على مدار ثلاثة أيام بميناء الحمرا البترولي في مدينة العلمين الجديدة، بالتنسيق بين الوزارة وشركة أكسون موبيل، التي تستعد لحفر البئر الاستكشافي الأول نفرتاري-1، التي تعتبر البئر الأولى في المياه العميقة بمنطقة غرب البحر المتوسط.

جاء ذلك بعد إجراء العديد من الدراسات الجيولوجية والجيوفيزيقية في المنطقة، وبعد قيام إكسون موبيل بتنفيذ برنامج مسح سيزمي ثلاثي الأبعاد لحوالي 3300 كيلومتر، وإجراء معالجة البيانات والتفسيرات السيزمية، ومن المخطط أن يتم حفر البئر في مياه عمقها حوالي 1727 مترًا.

فرق العمل لمحاكاة مكافحة التلوث بحري

وتضمنت التجربة تنفيذ فرق العمل لأعمال فرد الحواجز المطاطية لحماية الشواطئ السياحية والمناطق والمنشآت الاستراتيجية بمدينة العلمين الجديدة، وإنزال الحواجز البحرية المطاطية للمياه لاحتواء التلوث واسترجاعه باستخدام الكواشط.

وأكد الملا أن صناعة البترول والغاز الطبيعي لا تألوا جهداً في تحقيق أعلى معايير التوافق البيئي، وتدريب الكوادر البشرية على الأساليب والممارسات الحديثة في هذا المجال الحيوي، وتوفير المعدات والمهمات اللازمة.

الملا: تنامي ثقافة التوافق البيئي

وأشار إلى أن تدريبات المناورة التى نشهدها، تقدم نموذجاً مهماً على تنامي ثقافة التوافق البيئي، واتباعها المعايير العالمية فيما تقدمه من جهود، خاصة وأنها تأتي فى إطار سياسات الدولة للحفاظ على البيئة والتدريب على تفعيل خطة الطوارئ الوطنية لمكافحة التلوث البحري المستوى الثالث.

وأشاد الملا بالمستوى المتقدم لفريق العمل من حيث الجاهزية والاستعداد والأداء والعمل التنسيقي في تنفيذ أعمال الحماية والاحتواء والاسترجاع.

وشدد على أن الالتزام باتباع إجراءات وقواعد الصحة السلامة المهنية والحفاظ على البيئة أصبح ضرورة حتمية لا تهاون فيها وأنه يمثل بما يحققه من أهداف بيئية وعوائد استثمارية نقلة نوعية فى مسيرة الصناعة البترولية التى لا تتوانى عن التطوير المستمر وتنفيذ التزاماتها نحو دعم مسيرة التنمية وتأمين إمدادات الوقود اللازمة لكافة القطاعات.

وأوضح أن المناورة التى تتم بشراكة موسعة تكتسب أهمية خاصة، وأظهرت كفاءة كافة الجهات المسئولة عن منظومة مواجهة أى تلوث بحرى بترولي قد يطرأ بما يحافظ على البيئة البحرية والثروات الطبيعية، وهى رسالة واضحة للاستثمار بقدرة الدولة المصرية على التعامل بكفاءة مع متطلبات التوافق البيئي وكذا قدرة صناعة البترول والغاز الطبيعي على الاستمرار فى تأدية رسالتها لحين تحقيق التحول الطاقي الكامل مع التزام واضح وقدرة قوية وإرادة فاعلة بالحفاظ على البيئة واستغلال كافة الإمكانيات المتطورة فى هذا الإطار.

وخلال تواجد الوزير بغرفة إدارة عمليات التجربة استمع إلى شرح من عمرو أبوعيطة رئيس الشركة والعضو المنتدب لشركة أكسون موبيل مصر، حول مكونات الغرفة والأجهزة المستخدمة.