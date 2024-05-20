«القابضة للغاز»: قطاع البترول يسعى دائما لتحقيق خطة التنمية المستدامة

نظّمت إدارة المسؤولية المجتمعية بالشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس» ورشة عمل خاصة بأنشطة المسؤولية المجتمعية على مستوى قطاع البترول وشركائه، وأكد العضو المنتدب التنفيذي بالشركة، أنّ المسؤولية المجتمعية ليست مجرد مصطلح نستخدمه في الحديث عن الأعمال الخيرية أو العمل التطوعي، بل فلسفة تتعلق بكيفية تأثيرنا على المجتمعات التي نعيش فيها.

وأوضح أنّ قطاع البترول يسعى دائمًا لتحقيق خطة التنمية المستدامة بأبعادها الاقتصادية والبيئية والاجتماعية، من خلال تنفيذ استراتيجية المسؤولية المجتمعية التي تهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للمجتمعات الأكثر احتياجًا، وتشمل محاور تلك الاستراتيجية التعليم والتدريب والتنمية الاقتصادية، والصحة، ومشروعات حماية البيئة.

تحقيق أهداف التنمية المستدامة

وأكد المشاركة في المبادرات الرئاسية في إطار التعاون المثمر وتضافر الجهود بين الشركات الوطنية والشركات العالمية العاملة في مصر لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وخدمة وتنمية المجتمع المحلي، مشيرا إلى أنّ الورشة تناقش التحديات التي تواجه سير العمل للوصول إلى الكفاءة والفاعلية المطلوبة، وكيف يمكننا أن نعمل معًا لتحقيق تأثير إيجابي في مجتمعنا.