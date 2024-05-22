«التعليم»: قبول ملفات التقديم للصف الأول الابتدائي 2024 للأطفال البالغين 6 سنوات

أصدرت المديريات التعليمية توجيهات مهمة بشأن تقديم الصف الأول الابتدائي 2024، مشيرة إلى قبول جميع ملفات التلاميذ بالصف الأول الابتدائي لمن يبلغون سن الـ6 من عمرهم، ولا يجوز النزول بالسن عن هذا الحد في أول أكتوبر 2024، ولا يزيد على 9 سنوات، طبقا للقرار الوزاري 154.

تقديم الصف الأول الابتدائي 2024

وأضافت المديريات التعليمية، في خطاب رسمي، أن المقيدون بفصول رياض الأطفال المستوى الثاني التي تضمها المدرسة يلحق إجباريا بالصف الأول الابتدائي بنفس ذات المدرسة، ولا يخضع للتنسيق بين المدارس ويتم تقديم ملف جديد للصف الأول، لافتة إلى ضرورة إبلاغ المدرسة ورئيسها بأن التلميذ لديه أخوة بالمدرسة أم لا، فضلا عن كتابة اسم شقيق التلميذ على ذلك ملفه والصف المقيد به بالمدرسة.

ترتيب طلبات تقديم الصف الأول الابتدائي 2024 حسب المربع السكني

وأكدت أن المديريات التعليمية الأقرب سكنا من المدرسة لابد لها أن ترتب طلبات الالتحاق بالترتيب التنازلي أي من الأكبر سنا فالأصغر طبقا للقرار الوزاري «154» لسنة 1989 المادة الثالثة، مع مراعاة المربع السكني لكل مدرسة الذي تحدده اللجنة التنسيق، وتحديد الكثافة المقررة للفصل بحيث لا يكون هناك اختلاف واضح بين كثافات الفصول بالمدارس.

وأشار المديريات إلى أن ملف التلميذ يقدم من ولي الأمر شخصيا، ويملا طلب الالتحاق ويوقع من ولي الأمر بنفسه ووجود شهادة ميلاد للطفل مميكنة على أن تكون خالية من الكشط أو الشطب، ويحدد بالطلب العنوان بالتفصيل موضحا الحي واسم الشارع حتى يتم التوزيع جغرافيا لأقرب مدرسة، وبعد سجل تقيد جميع ملفات المقدمة للمدرسة وذلك عن طريق اللجنة المشكلة بمعرفة مدير المدرسة لقبول الملفات قبل التسليم.