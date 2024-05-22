تفاصيل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بميناء دمياط البحري

استقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية، نحو 10 سفن ليصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 40 سفينة، فيما بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 53 ألفا و577 طنا، تشمل: 12 ألفا و438 طن يوريا و2877 طن علف و12 ألف طن رمل و14 ألفا و500 طن ملح معبأ و11 ألفا و761 طن بضائع متنوعة.

حركة الوارد من البضائع العامة

وذكر بيان صادر عن المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، اليوم الأربعاء، إلى أن حركة الوارد من البضائع العامة بلغت نحو 48 ألفا و400 طن، تشمل: 12 ألفا و647 طن قمح و22 ألفا و950 طن ذرة و3229 طن حديد و3286 طن خشب زان و471 طن بذرة كتان و1100 طن عدس و3767 طن فول صب و950 طن ميثانول، بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 944 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 88 حاوية مكافئة في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3032 حاوية مكافئة.

حركة الشاحنات

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 44 ألفا و76 طنا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 235 ألفا و259 طنا، كما غادرت 3 قطار بحمولة إجمالية 3420 طن قمح متجهة إلى صوامع القليوبية وكوم أبو راضي، وقطار بعد أن فرغ عدد 50 حاوية 20 قدم قادم من الإسكندرية، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 6895 حركة.