«تعليم بورسعيد» تنظم مراجعة نهائية مجانية للفيزياء وسط إقبال كبير من الطلاب

نظمت مديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، اليوم، المراجعة النهائية المجانية لمادة الفيزياء للقسم العلمي لطلاب الشهادة الثانوية العامة من مدرسة الخلفاء الراشدين الإعدادية بنين بمدينة بورفؤاد، ضمن القوافل التعليمية التي نظمتها المديرية في عدة مدارس.

وشهدت مراجعة الفيزياء إقبالا كبير من الطلاب من مختلف أحياء بورسعيد ومدينة بورفؤاد.

شرح تفاعلي مع الطلاب للفيزياء

واستعرض محمد إيهاب علوان أستاذ الفيزياء أهم الأجزاء بالمنهج، من خلال شاشات العرض والكتابة على السبورة، وملخص المادة على هيئة خرائط ذهنية يمكن للطالب استرجاعها وطريقة الأسئلة والأجوبة الاسترشادية المهمة للامتحان.

كما حرص على الشرح التفاعلي مع طلاب الثانوية العامة من خلال اختبار مهاراتهم في حل النماذج التي يجب التركيز عليها أثناء المراجعة النهائية لمادة الفيزياء، منها الحث الكهرومغناطيسي في الفصل الثالث والذي يعتبر أكبر وأهم فصول الفيزياء.

فرحة الطلاب

وفي نهاية المراجعة النهائية لمادة الفيزياء، حرص الطلاب على التقاط الصور مع أستاذ الفيزياء، تعبيرا عن فرحتهم، مؤكدين أنه شرح لهم المنهج بطريقة سهلة وبسيطة في حين أن المعتاد عن مادة الفيزياء أنها من المواد المعقدة في المذاكرة.