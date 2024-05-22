بيت الزكاة يوزع لحوم على الأسر المستحقة في المحافظات

أعلن بيت الزكاة والصدقات، تحت إشراف الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، إطلاق مبادرة «فطارك معانا يوم عرفة» للعام الثاني على التوالي لتوزيع 2 كيلو لحوم على الأُسَر الأولى بالرعاية، وذلك حتى مغرب يوم عرفة، بعد نجاح تلك المبادرة العام الماضي وإطعام أعداد كبيرة من الأسر المستحقة في كافة المحافظات.

وأكد بيت الزكاة والصدقات في بيان، أنه سيوزع 2 كيلو لحوم بلدي لكل أسرة فقيرة من الأُسَر الأولى بالرعاية في المحافظات الحدودية والمناطق النائية وجميع محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى مبادرة صك الأضحية الذي أعلن عنها البيت؛ لتسهيل أداء شعيرة الأضحية على الراغبين في أدائها من مصر وخارجها.

موعد توزيع اللحوم

وأشار البيان إلى أن فريق بيت الزكاة والصدقات سيوزع اللحوم على الأُسَر المستحقة في الأسبوع الأول من شهر ذي الحجة، ولإفطار الصائمين يوم عرفة، فعَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: «مَنْ ‌فَطَّرَ ‌صَائِمًا، كَانَ لَهُ، أَوْ كُتِبَ لَهُ، مِثْلُ أَجْرِ الصَّائِمِ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَجْرِ الصَّائِمِ شَيْئًا».

وأوضح البيان أن بيت الزكاة والصدقات يقدم مساعدات متنوعة لغير القادرين، والأرامل، والمرضى الفقراء، وذوي الاحتياجات الخاصة، وكفالة اليتيم، وتيسير الزواج وغيرها، وذلك في إطار إنفاق أموال الزكاة والصدقات في مصارفها الشرعية.