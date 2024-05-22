انتهاء امتحانات الشهادة الإعدادية الأزهرية في مطروح.. وبدء التصحيح غدا

أنهى طلاب الشهادة الإعدادية الأزهرية بمحافظة مطروح، اليوم الأربعاء، امتحانات الفصل الدراسي الثاني، بأداء امتحان مادتي اللغة الإنجليزية والمستوى الرفيع.

لا شكاوي من امتحان اللغة الإنجليزية

وقال الشيخ عبد العظيم سالم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، إنه كان هناك انتظام في سير امتحانات الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني في يومها الأخير، ودخول الطلاب وفتح اللجان في مواعيدها المقررة، وبدء الامتحانات دون أي مشاكل.

غدا بدء أعمال التصحيح

وأضاف رئيس منطقة محافظة مطروح الأزهرية أن أعمال التصحيح سوف تبدأ غدا الخميس، على مستوى جميع المعاهد الأزهرية بنطاق مراكز ومدن المحافظة.

مراكز التصحيح وكنترولي الشهادتين الابتدائية والإعدادية

وحرص الشيخ عبد العظيم سالم، على تفقد مراكز التصحيح وكنترولي الشهادتين الابتدائية والإعدادية واللذين يبدأ العمل بهما من الغد، ويستمر لحين الانتهاء من أعمال التصحيح والرصد، مؤكدا أن جميع المعلمين المشاركين في أعمال التصحيح تم تسليمهم خطابات التصحيح، وجري توفير كافة سبل الراحة لهم بمقرات التصحيح، وأن عمليات تأمين مراكز التصحيح و الكنترولات جهزت على أكمل وجه.