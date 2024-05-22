امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 بالقليوبية.. التحقيق في مزاعم تداول أسئلة الجبر

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، فتح تحقيق عاجل في مزاعم تسريب امتحان مادة الجبر والإحصاء بامتحانات الشهادة الإعدادية 2024، بعد نصف ساعة من بدئه، إذ يؤدي 111 ألفًا و750 طالبًا وطالبة اليوم، الامتحانات في 440 لجنة.

ونشرت جروبات الغش عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صورًا زعمت أنها لامتحان الجبر والإحصاء التي يؤديها الطلاب اليوم، ضمن امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 بالقليوبية، ونشرت نموذجا للإجابة معها وذلك بعد مرور وقت قليل منذ بدء الامتحان.

لجنة لمتابعة امتحانات الشهادة الإعدادية 2024

وقررت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، في بيان لها، أنّ الورقة المتداولة لم يتم التحقق منها لمعرفة ما إذا كانت هي نفس الورقة الامتحانية من عدمه، وتشكيل لجنة لفحص الامتحان للتأكد من مزاعم التسريب الورقة وفتح تحقيق عاجل واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة.

440 لجنة عامة بامتحانات الشهادة الإعدادية في القليوبية

ويؤدي امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 بالقليوبية، اليوم، 11 ألفا و750 طالبا وطالبة موزعين على 440 لجنة عامة منها 9 لجان خاصة بطلاب الإعدادية المهنية بها 1672 طالبا وطالبة، ولجنة واحدة للمكفوفين بها 7 طلاب، و4 لجان للصم وضعاف السمع، بها 50 طالبا وطالبة.