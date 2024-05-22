ختام امتحانات الشهادة الإعدادية.. فرحة على وجوه الطلاب

اختتم طلاب الشهادة الإعدادية والصف الأول الثانوي، امتحانات الترم الثاني 2024، وتابع أيمن موسى وكيل وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، اليوم الختامي لأعمال امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني لعام 2023/2024، حيث تابع منذ فجر اليوم استلام الأوراق الامتحانية من المطبعة السرية وتسليمها للإدارات التعليمية ومتابعتها حتى وصولها ليد الطلاب .

سعادة بين الطلاب بنهاية الامتحانات

كما تابع وكيل وزارة التعليم بالقاهرة، سير لجنة مدرسة السلام الإعدادية بنين التابعة لإدارة الوالي التعليمية والتي تضم 303 طلاب على 15 لجنة، وأطمأن من الطلاب على مستوى الامتحان بمادة الهندسة من الساعة 9 إلى 11.

وأعرب الطلاب عن مدى سعادتهم بالامتحانات هذا العام وأنها جاءت مباشرة دون أي تعقيد، مشدداَ على الالتزام بكافة التعليمات و القواعد المنظمة للعملية الامتحانية؛ حرصًا على مصلحة الجميع، أن هناك فرحة وسعادة غامرة على وجوه الطلاب بنهاية الامتحانات.

واكد على الانضباط الكامل مع ضبط النفس لأداء الامتحانات في سهولة ويسر، كما التقى «موسى» ببعض أولياء الأمور أمام اللجنة وطمأنهم على أبنائهم وعلى سير العملية الامتحانية، متمنيًا لجميع أبنائه الطلبة كل التوفيق والنجاح والتميز.