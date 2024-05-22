إعلان تشكيل هيئة مكتب لجنة حماية التراث الثقافي والطبيعي بمحافظة مطروح

أعلن اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، تشكيل هيئة مكتب لجنة حماية التراث الثقافي والطبيعي بمحافظة مطروح، وذلك بعد عقد اجتماع للجنة بحضور المهندس حسين السيني، سكرتير عام مساعد المحافظة، وعدد 13 عضوًا من أعضاء اللجنة، واعتذار 3 أعضاء منها لاختيار أعضائها.

وفاز، اليوم، الباحث بأطلس المأثورات الشعبية المصرية، حمد خالد شعيب، برئاسة اللجنة، كما فازت الاستشارية زينب إبراهيم بسكرتارية اللجنة، وفاز بمنصب المتحدث الإعلامي الصحفي علي الشوكي. وجاءت النتائج لهيئة المكتب بالتزكية للدورة الجديدة لأعمال اللجنة لمدة عامين.

جمع التراث

وقال محافظ مطروح إنه ينتظر بدء أعمال اللجنة فور تشكيلها، نظرًا للمهام الثقافية والتراثية التي ستتفاعل معها اللجنة. وأول وظائفها التنسيق على مستوى محافظة مطروح لجمع التراث المادي واللامادي لمطروح وسيوة.

وأكد محافظ مطروح أن حماية وصون التراث الشعبي النوعي الذي تزخر به محافظة مطروح هو الهدف الأسمى من تشكيل اللجنة التي تضم في أعضائها كوكبة من المتخصصين في جمع التراث الثقافي والمعنوي للمحافظة. ويأمل محافظ الإقليم من اللجنة تقديم أجندة تعمل على إظهار الثقافة النوعية المميزة لمحافظة مطروح وتنوع ثقافتها الشفاهية التي تحتاج إلى عمليات توثيق وتدوين من شأنها أن تبقى للأجيال القادمة، مما يساعد في حفظ وصون تلك الثقافة وتكون مسارًا لعمليات ثقافية أكبر بالتحليل والأرشفة واستخراج كم من الإبداعات حول ذلك التراث الشفاهي الهائل الذي يحتاج إلى تدوينه بأسرع وقت ممكن.

تراث سيوة ومطروح

وأضاف محافظ مطروح أن دولاب العمل بالمحافظة سيكون رهن تنفيذ آليات التدوين برؤية حضارية تساهم في رفع الغبن الذي طال التراث الثقافي المميز لإقليم مطروح وسيوة وقتًا كبيرًا من الزمن.

رقمنة التراث

وأوضح الباحث حمد خالد شعيب، رئيس لجنة حماية التراث الثقافي والطبيعي بمطروح، أن هيئة المكتب برئاسته ستبذل أقصى جهدها لوضع آلية عمل نحو الإسراع في اللحاق لرقمنة الباقي من التراث الخاص بمطروح وسيوة قبل اندثاره. وكذلك وضع أجندة تحرك سريع نحو الجمع من حملة الموروث للباقين على قيد الحياة بكافة بقاع المحافظة بشكل ممنهج وعلمي لجمع مادة تراثية تبقى في ذاكرة أبناء مطروح.