عميد «الدراسات الإسلامية» يشيد بدور مشايخ الأزهر في صون التراث الإسلامي

أكد الدكتور رمضان حسان، عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنين بالقاهرة، دور مشايخ الأزهر الشريف في خدمة العلوم الشرعية والعربية والعقيدة الإسلامية، وصون التراث الإسلامي وحمايته على مر العصور، فتاريخ الأزهر الشريف جامعا وجامعة، ودور مشايخه في مختلف المجالات يزخر بالمواقف الكثيرة الخالدة التي كان الأزهر فيها في مقدمة الأحداث، حاملا مشاعل الهداية والتقدم، صادعا بالحق لا يخشى فيه لومة لائم.

إسهامات مشايخ الأزهر الشريف في قضايا الأمة الشرعية

وأشار «حسان»، خلال كلمته في مؤتمر جامعة الأزهر، اليوم الأربعاء، إلى أن مناقب ومآثر مشايخ الأزهر الشريف وإسهاماتهم الفعالة في قضايا الأمة الشرعية والعربية لا ينكرها منصف، سواء كانت هذه الإسهامات مباشرة من خلال القرارات التي اتخذوها في ضوء مواقعهم ومناصبهم فيما يخص الأزهر الشريف ومؤسساته، أو من خلال تلك الإسهامات الأخرى غير المباشرة من خلال مشاركاتهم العلمية في المؤتمرات واللقاءات والندوات التي شاركوا فيها، أو من خلال تلك المقالات والكتابات العلمية المتنوعة في مجال العلوم الشرعية والعربية والتربية الروحية والعقيدة، وكذلك من خلال مواقفهم المشرفة الناصعة في الدفاع عن قضايا الأمة والمحافظة على هويتها وقيمها وموروثاتها في جميع المحافل والمناسبات.

خدمة اللغة العربية

وأوضح أن كلية الدراسات الإسلامية والعربية تسعى إلى إبراز هذه المواقف الخالدة لتكون نبراسا وإشعاعا للأمة في هذا الوقت الذي تعيشه لتستلهم منه العظات والعبر، ومن المؤسف أن يتعاون المأجورون على طمسها وإخفائها، وإن كان منهم من يريد أن يطفئ نور الله، فالله متم نوره ولو كره المغرضون، مشيرا إلى أن المؤتمر يتضمن أربعة محاور هي: المحور الأول: دور مشايخ الأزهر الشريف في خدمة العلوم الشرعية، والمحور الثاني: دور مشايخ الأزهر الشريف في خدمة اللغة العربية، والمحور الثالث: دور مشايخ الأزهر الشريف في المحافظة على العقيدة الإسلامية، والمحور الرابع: مشايخ الأزهر وقضايا المسلمين.