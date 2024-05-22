مايا مرسي: التمكين الاقتصادي للمرأة أولوية وطنية

شاركت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، في المؤتمر الافتراضي، لإطلاق التقرير السنوي لمرصد المرأة المصرية في مجالس الإدارة لعام 2023 بعنوان «تمهيد الطريق نحو تحقيق أهداف 2030».

أهمية تقرير مرصد المرأة المصرية

وأكدت أهمية تقرير مرصد المرأة المصرية في مجالس الإدارة، باعتباره أداة لتحفيز القطاعات المستهدفة، لزيادة تمثيل المرأة ومشاركتها الفعالة، علاوة على كونه أداة للرصد، معربة عن سعادتها بوصول المؤشر هذا العام إلى 23% مقارنة بـ19.7% في عام 2022، و16.7% في عام 2021.

وأشارت إلى أن التمكين الاقتصادي للمرأة يعد أولوية وطنية، موضحة أن عام 2021 شهد إطلاق نموذج المساواة بين الجنسين للبنك الدولي وتوطينه في السياق المصري، من خلال إصدار شهادة ختم المساواة بين الجنسين المصرية للقطاع الخاص، حتى صار الختم المصري للمساواة بين الجنسين تحت مظلة مؤسسية تتمثل في إدارة تنمية مهارات المرأة بالمجلس القومى للمرأة.

رؤية مصر 2030 تضع المرأة كفاعل رئيسي

وأكدت مايا مرسي أن رؤية مصر 2030 تضع المرأة كفاعل رئيسي لتحقيق أهدافها التنموية، مضيفة أنه جرى خلال العام الماضي مراجعة مؤشرات الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، لرصد التقدم المحرز، وتحديد الفجوات في المحاور الأربعة للاستراتيجية.

وأوضحت أنه من خلال وجود المزيد من النساء في مجالس الإدارة المالية وغير المالية والمصرفية، فإن ذلك سينعكس بشكل إيجابي على تحقيق أداء مالي أفضل، واتخاذ قرارات متوازنة، وتعزيز مشهد اقتصادي أكثر استقرارا وشمولا، إلى جانب رسم السياسات التي تراعي احتياجات المرأة،و توسيع قاعدة المواهب وتحفيز التمكين الاقتصادي من خلال المشاركة.