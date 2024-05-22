ضبط طالب بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين في القاهرة

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من كشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة عابدين بمديرية أمن القاهرة، من مندوب بإحدى شركات الاستيراد والتصدير الكائنة بمحافظة الجيزة، بتضرره من أحد الأشخاص لنصبه عليه عن طريق شراء 9 هواتف محمولة، وإيهامه بتسديد المبلغ المطلوب على حساب الشركة بالبنك، إلا أنه اكتشف عدم وصول المبلغ المالي.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (طالب - مقيم بدائرة قسم شرطة الشروق)، وأقر باستئجار محل هواتف محمولة كائن بدائرة قسم الشروق، واستغلاله في النصب على مالكي شركات الهواتف المحمولة والإلكترونيات، بدعوى شراء كميات من الهواتف المحمولة للاتجار بها وتزوير إيصالات التحويل الخاصة بقيمة الهواتف على حسابات مندوبي شركات بيع الهواتف المحمولة والإلكترونيات، وتم بإرشاده ضبط المسروقات المستولى عليها داخل مسكنه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.